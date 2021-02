Abraham Garcia si è fatto conoscere in Italia grazie a Super Shore e Gandia Shore, ma è tornato a far parlare di sé per le dichiarazioni fatte su Giulia Salemi. Anche ieri a Live Non è la d’Urso lo spagnolo ha rivelato di non aver dimenticato la gieffina italiana.

Abraham Garcia è una minaccia verso i #Prelemi? Potrebbe entrare al #GFVip per provare a riconquistare Giulia? #noneladurso pic.twitter.com/lBXVxhtGbg — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

In Spagna da anni si rumoreggia di una presunta bisessualità del bel biondo e in un’intervista del 2018 il ragazzo ha provato a chiarire i dubbi dei fan (ma non c’è riuscito). Garcia è stato molto vago, ma ha sottolineato che per il momento non si è mai innamorato di un uomo.

“Se sono bisessuale? Questa è una domanda molto frequente, me lo chiedono spesso. Diciamo che ci sto lavorando. Se sono mai stato innamorato di un uomo? Questo purtroppo ad oggi no. È vero però che quando vedo un bell’uomo, non ho pregiudizi nel dire se è sensuale, se è muscoloso, se ha un bell’aspetto. Ma no, io non sono ancora stato attratto da un uomo “.

Abraham Garcia ha anche inviato un messaggio al conduttore del Gran Hermano e di Supervivientes, Jorge Javier Vázquez: “La mia ‘cotta’ maschile? Non si è capito? Ascoltate, il giorno in cui mi farò aventi e dirò che sono gay, Jorge Javier, preparati. Tu lo sai!”

Quanta invidia per Jorge!

La prima volta di Abraham Garcia è stata molto particolare.