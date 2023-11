“Abracadabra” è un antico e potente incantesimo che significa all’incirca “io cr…

“Abracadabra” è un antico e potente incantesimo che significa all’incirca “io creo cose così come parlo”. Fin dal primo romanzo “La parola magica”, Paolo Borzacchiello ha scritto libri «che generano azioni, cambiamenti, intuizioni e pensieri nuovi. Le parole, se usate con cura e un certo grado di intenzione, hanno anche questo potere: riscrivono una storia, o un pezzo di una storia, nel cervello di chi le ascolta e, quindi, tracciano nuovi sentieri che poi diventano strade, nuovi modi di osservare la realtà che generano alla fine altri mondi.» Con “Chiedi bene e ti sarà dato”, Paolo Borzacchiello pone ora il focus sulle domande.

👉🏻 Come trovo il coraggio?

👉🏻 Perché piango?

👉🏻 Come faccio ad andare avanti?

Ne sono un esempio.