Abracadabra al Teatro di Pesaro

Martedì 20 gennaio, al Teatro Sperimentale di Pesaro, andrà in scena “Abracadabra” di Babilonia Teatri, segnando la seconda tappa di TeatrOltre, festival ideato e realizzato dall’AMAT con 11 città delle Marche. “Abracadabra” è uno spettacolo di magia che esplora il potenziale narrativo della magia, trasformandola in linguaggio teatrale capace di affrontare temi profondi come la malattia, il lutto, la perdita.

Lo spettacolo, con Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi ed Emanuela Villagrossi, è nato dall’incontro con il prestigiatore Francesco Scimemi e prende corpo attraverso illusioni e trucchi per dire l’indicibile. La magia diventa strumento di connessione tra mondi lontani e tra ciò che resta e ciò che se ne va. Lo spettacolo è un rito che trasforma il palco in un ponte che connette la vita alla morte grazie a un gioco di prestigio e a grandi illusioni.

Il sipario si apre con un vero mago in scena che si fa strumento di connessione con l’aldilà, permettendo di nominare l’indicibile e di toccare l’impossibile. Babilonia Teatri, Leone d’argento della Biennale di Venezia, ha composto una drammaturgia unica, sorta di litanie scolpite nelle contraddizioni dell’oggi, attraverso l’uso di nuovi codici visuali e linguistici. Le scene, i costumi e il disegno luci sono di Babilonia Teatri, la produzione è del Teatro Metastasio di Prato con il sostegno di Operaestate/CSC di Bassano del Grappa e Ariateatro Ets. Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00 e sarà possibile ottenere informazioni contattando il Teatro Sperimentale o l’AMAT.