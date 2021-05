Una mappa dettagliatissima che svela ombre e luci. Una cartina dell’Italia che racconta, per la prima volta dal 1978, in modo capillare, ospedale per ospedale, l’applicazione (o meno) della legge 194. Un lavoro enorme e in perenne aggiornamento che “Laiga”, associazione di ginecologi in difesa della legge sull’aborto, ha appena portato a termine, “per aiutare le donne che devono affrontare una interruzione di gravidanza ad avere tutte le informazioni che cercano e spesso sono loro negate, per inefficienza o con la volontà di scoraggiarle” dice Silvana Agatone, presidente di “Laiga”.