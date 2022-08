Chiara Ferragni si schiera in difesa dell’aborto e pubblica su Instagram la sua denuncia contro Fratelli d’Italia, partito ‘reo’ – si legge nelle stories in cui viene condiviso un articolo di The Vision – di aver “reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. “Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono“, le parole dell’influencer, imprenditrice e moglie di Fedez a corredare il post.

“Grazie a Chiara Ferragni per aver preso posizione sulla drammatica situazione dell’accesso all’interruzione di gravidanza nelle Marche. Sono vicina alle donne marchigiane, mobilitate da tempo contro le politiche gravemente restrittive della Giunta Acquaroli. Nelle Marche, come in Umbria, in Abruzzo e in molte altre regioni d’Italia governate dalla destra, scegliere di interrompere una gravidanza – e di farlo in modo sicuro e rispettoso della libertà e della dignità della donna – è praticamente impossibile. Un anticipo di quel che ci aspetta con la destra al governo”, la replica su Facebook della senatrice del Pd Monica Cirinnà, responsabile nazionale diritti e candidata nel Lazio.

“La risposta del Partito Democratico – prosegue Cirinnà – è chiara. Assicureremo la piena applicazione della legge 194, che significa: garantire una adeguata presenza di medici non obiettori nelle strutture sanitarie; garantire l’accesso all’interruzione farmacologica della gravidanza, anche senza ricovero, come previsto dalle linee guida ministeriali, delle quali deve essere assicurata l’attuazione in tutte le Regioni; sostegno alla libertà di scelta femminile, sempre, anche attraverso l’effettiva neutralità dei consultori. Per noi, centrale è la donna, la sua dignità, la libertà di scelta sul proprio corpo e sulla propria vita: senza pregiudizi e senza ideologie”.

“Grazie a Chiara Ferragni per aver acceso un riflettore su quello che anche noi denunciamo da tempo. ‘Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni’ Così scrive Chiara Ferragni sui suoi social. In una regione con un altissimo numero di medici obiettori, la Giunta regionale ha scelto di non recepire le direttive nazionali del 2020 sulla pillola abortiva, dicendo che qui nascono pochi bambini e che la natalità viene prima del diritto di scelta delle donne”, aggiunge il deputato dem e Commissario regionale del Pd, Alberto Losacco. “Questa regione, che la Meloni indica come modello per il Paese, sono un laboratorio dei diritti negati, proprio come il Texas, come l’Ungheria di Orban. Chiara Ferragni ha ragione da vendere: è questo il tempo di agire per evitare che tutto questo accada all’intero Paese”.