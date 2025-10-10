Abitudini per migliorare la salute mentale in Italia

Avere una buona salute mentale significa sentirsi equilibrati e presenti, non solo ridurre ansia e stress. La mente, come il corpo, richiede attenzione e cura. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ecco sette abitudini suggerite dal National Health Service britannico per migliorare il benessere mentale.

Cambia prospettiva: Riconoscere e riformulare i pensieri negativi in modo costruttivo è fondamentale per alleggerire la mente e ritrovare la calma.

Vivi il presente: Imparare a vivere nel qui e ora, prestando attenzione a ciò che accade intorno a noi e ascoltando le proprie sensazioni, aiuta a rallentare e apprezzare ogni momento. Questa è l’essenza della mindfulness.

Dormi bene: Un sonno di buona qualità ricarica la mente e migliora l’umore, preparandoci ad affrontare la giornata con maggiore energia.

Coltiva le relazioni: Connettersi con gli altri, attraverso conversazioni sincere o gesti gentili, rinforza la nostra rete emotiva e riduce la solitudine.

Vivi in modo sano: Praticare attività fisica, trascorrere tempo all’aperto e nutrirsi di cibi freschi supportano sia il corpo che la mente. Limitare fumo, alcol e caffeina può anch’esso avere effetti positivi sul nostro umore.

Regalati tempo: Prendersi del tempo per sé non è un lusso, ma una necessità per ritrovare energia. Che si tratti di leggere, cucinare o semplicemente riposare, è importante ascoltare i propri bisogni.