Abitazioni vuote in Italia: un problema da affrontare

Abitazioni vuote in Italia: un problema da affrontare

In Italia, il 27,3% delle abitazioni sono non occupate, un dato che supera notevolmente quello di altri paesi europei. In particolare, la Francia registra solo il 7,8% e la Germania il 4,4%. Su un totale di circa 35 milioni di abitazioni, più di 9,5 milioni risultano inutilizzate o occupate in modo irregolare.

Il presidente di Ifel, Alessandro Canelli, ha evidenziato che l’Italia ha la più alta percentuale di abitazioni di proprietà in Europa, superiore al 55%, e la più bassa percentuale di alloggi in affitto, che si attesta solo al 13%. Questo indica una forte cultura dell’acquisto della casa e un mercato della locazione poco sviluppato. Si registra un’anomalia significativa: oltre un quarto delle abitazioni non è occupato. Secondo il Censimento Istat, circa 9,6 milioni di unità abitative non sono utilizzate, un numero notevolmente più alto rispetto a quelli di Francia e Germania.

Di queste abitazioni non occupate, circa 5,7 milioni sono considerate “a disposizione” delle famiglie, spesso seconde case o immobili ereditati, che non vengono messe sul mercato. Ifel sottolinea che una parte consistente di questo patrimonio immobiliare potrebbe essere riutilizzato nel mercato abitativo attraverso politiche fiscali e incentivi mirati, contribuendo a risolvere il problema degli alloggi non occupati.

