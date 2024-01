AbitareIn, buyback per oltre 105 mila euro

– AbitareIn ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 29 dicembre 2023, complessive 21.079 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 5,0231 euro per azione, per un controvalore complessivo di 105.881,12 euro, in esecuzione della delibera assembleare del 14 luglio 2023.

A seguito degli acquisti effettuati, al 29 dicembre, la Società immobiliare italiana detiene 483.958 azioni ordinarie proprie, rappresentative dell’1,82% del capitale sociale.

A Milano, oggi, frazionale rialzo per AbitareIn, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.