AbitareIn, assemblea approva dividendo e acquisto azioni proprie

– L’assemblea dei soci di AbitareIn, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato la distribuzione in favore dei propri azionisti di un dividendo straordinario ordinario a fini borsistici in denaro per un importo complessivo di 10 milioni di euro, pari a 0,376 euro per ciascuna azione, e l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino a massimi 20 milioni di euro.

La proposta di distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco 2 ottobre 2023; data di legittimazione al pagamento record date 3 ottobre 2023; data di pagamento al lordo delle ritenute di legge a partire dal 4 ottobre 2023.