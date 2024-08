abitano vicini e possono finalmente giocare insieme

Una bellissima scoperta rallegra la loro avvenuta adozione: i due ora abitano vicini e da adesso in poi non dovranno più separarsi.

“Sono diventati amici istantaneamente” Celeste e il suo compagno di giochi. Dopo essersi incontrati la prima volta in un parco, essersi osservati e poi, sin da subito, avvicinati, qualcosa sembrava brillare già nel loro destino. A poche settimane dall’accaduto, infatti, una delle loro umane di riferimento ha deciso di confermare tale presentimento e di raccontare, con un emozionante filmato, la loro storia, concentrandosi stavolta, in particolare, sul suo lieto fine.

Dopo l’adozione la coppia fa una scoperta sorprendente: i due cani ora abitano vicini

La storia ha inizio con una piccola anticipazione dei fatti in medias res. “Oggi abbiamo trovato di fronte alla nostra porta un cane come vicino di casa“. Il fido in questione è stato adottato dalla famiglia di vicini di Celeste dal suo stesso rifugio per cani, soltanto 2 ore dopo la sua avvenuta adozione.

La sorpresa nel scoprire la notizia è stata immensa per la coppia di cani. I due pelosetti avevano infatti trascorso i precedenti 6 mesi uno al fianco dell’altro, in rifugio, crescendo insieme dopo essere stati tratti in salvo quando erano entrambi dei cuccioli.

In un dinamico filmato condiviso su TikTok (vedi sotto) da una delle due famiglie vicine di casa si mostra agli utenti le dinamiche del loro primo incontro fuori dal rifugio e in qualità, “finalmente”, di vicini di casa.

Celeste e il suo migliore amico possono giocare insieme

Similmente a quanto accaduto dopo l’adozione di coppia di Anacleto e Merlino, i due cagnolini protagonista della clip di @goosegooseduckling si rincorrono nel prato, siedono sotto l’albero nelle giornate di pieno sole e seguono – proprio come dei veri amici inseparabili – uno l’ombra dell’altro.

Il video di Celeste e del suo migliore amico è apparso su TikTok nel mese di luglio e ha raggiunto oltre 7mila apprezzamenti da parte degli utenti.

La clip si conclude infine con un messaggio di speranza per i giorni a venire. “Siamo ansiosi di vedere entrambi crescere insieme“, si legge in sovrimpressione alla clip.