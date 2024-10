Abilmente, il Salone delle Idee Creative, ha aperto le porte alla Fiera di Vicenza

Grande entusiasmo oggi al quartiere fieristico IEG di Vicenza per la prima giornata di Abilmente Vicenza, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, aperto fino a domenica 20 ottobre. L’evento ha attirato una vasta community del fai da te creativo, con workshop, laboratori, corsi e oltre 350 espositori provenienti da Italia, Europa, India e Sud America. Andrea Ramberti, Group Exhibition Manager, ha sottolineato come l’edizione autunnale di Abilmente rappresenti un appuntamento fondamentale per il Do It Yourself in Italia, divenuto un punto di riferimento che ora comprende otto eventi in quattro città. La manifestazione riunisce appassionati ed esperti, attirando un pubblico sempre più numeroso anche dall’estero.

Le collezioni di moda sono caratterizzate da tonalità bordeaux e cioccolato, che portano calore autunnale agli stand. Queste colorazioni si riflettono in borse tricot, filati pregiati e accessori ispirati ai colori del foliage. La creatività si esprime attraverso temi attuali e sostenibili, come i fiori di carta per arredare e orecchini decorati. Le lampade di stoffa e le collane choker ricamate aggiungono un tocco di eleganza. Tecniche di stampa innovative, come i blocchi in legno con pigmenti vegetali, rendono i tessuti unici, mentre filati di alpaca e cotone trasformano oggetti quotidiani in opere d’arte.

I visitatori possono partecipare a centinaia di laboratori pratici per rinnovare le proprie abilità artistiche, spaziando dalla legatoria al riciclo creativo, dal cucito allo scrapbooking. Grande interesse è riservato anche alle masterclass di Abilmente Academy, dove i creativi apprendono dai maestri d’arte in gruppi a numero chiuso. Questa iniziativa, avviata lo scorso anno, ha attirato un crescente consenso tra i partecipanti.

L’evento offre anche quattro aree speciali dedicate alla manualità: la Via delle Idee, fulcro di ispirazione; Arti di Filo, dedicata ai segreti del ricamo; Quilt Lab, che esplora il mondo del patchwork; e Yarn – Storie di Filati, spazio per incontrare esperti della maglia e dell’uncinetto. Abilmente Vicenza rappresenta, quindi, un’importante occasione per gli appassionati di creatività e fai da te, promettendo un’esperienza ricca di nuove idee e laboratori.