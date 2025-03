Abilitazione per Guide Turistiche 2025: Oltre 25.000 Domande Ricevute

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Abilitazione guida turistica 2025: più di 25mila domande presentate



Abilitazione guida turistica 2025: più di 25mila domande presentate Al concorso potranno partecipare anche i diplomatiPubblicato il daCondividi28

Feb5 min di letturaAbilitazione guida turistica 2025: più di 25mila domande presentate, un grande successo per la prima abilitazione dopo anni di attesa. Nessuno al Ministero pensava che dopo anni potesse finire deserto, ma i numeri delle adesioni all’abilitazione come guida turistica hanno superato le ben più rosee aspettative. Il bollettino del Ministero del Turismo recita infatti 25mila adesioni: ben 15mila in più rispetto alle 10mila attese. Si vedono quindi tutti gli effetti di un’attesa decennale finalmente giunta al termine, sancendo una nuova era per le guide turistiche italiane. Di seguito, tutte le informazioni rilevanti per partecipare al concorso, inclusi i requisiti, le prove da sostenere, le modalità di presentazione della domanda e le materie da studiare.I numeriContenutoNel corso dell’ultimo mese, il primo concorso nazionale per l’abilitazione alla professione di guida turistica ha registrato un’affluenza ben oltre le previsioni: sono pervenute 26.700 candidature, più del doppio delle circa 10.000 inizialmente ipotizzate dal ministero del Turismo. Questo bando era atteso da almeno cinque anni, periodo durante il quale l’accesso alla professione era rimasto sospeso in attesa di una riforma, lungamente dibattuta e infine approvata dal parlamento nel 2023.Requisiti per l’ammissionePer partecipare all’esame, oltre i generici requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici come la maggiore età e la cittadinanza italiana, i candidati devono possedere i seguenti titoli di studio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Prove d’esameL’esame si articola in tre prove: scritta, orale e tecnico-pratica. Ogni prova assegna un punteggio massimo di 40 punti, e il superamento richiede un punteggio minimo di 25 punti.

Prova scritta: consiste in un test a risposta multipla di 80 quesiti, da completare in 90 minuti. Le materie oggetto della prova sono:

Storia dell’arte

Geografia

Storia

Archeologia

Diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica

Disciplina dei beni culturali e del paesaggio

La prova si svolge esclusivamente online, tramite piattaforme digitali, e il punteggio è calcolato come segue: +0,50 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per le risposte mancate e -0,25 punti per le risposte errate. * Prova orale: ammessi solo i candidati che hanno superato la prova scritta. La prova valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza delle materie oggetto della prova scritta e la conoscenza di almeno una lingua straniera a livello B2. Sono esonerati dalla verifica linguistica i candidati che hanno conseguito un diploma o titolo di studio superiore in una lingua straniera.

Prova tecnico-pratica: ammessi solo i candidati che hanno superato la prova orale. La prova consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera scelta, valutando le competenze pratiche e la capacità di condurre visite guidate.

Materie da studiareLe materie oggetto delle prove d’esame sono:

Storia dell’arte

Geografia

Storia

Archeologia

Diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica

Disciplina dei beni culturali e del paesaggio

I programmi dettagliati delle materie saranno pubblicati sul sito del Ministero del Turismo almeno 40 giorni prima della prova scritta.L’elenco nazionalePer entrare a far parte dell’elenco nazionale del Ministero del Turismo bisognerà prima di tutto:

superare l’esame di abilitazione nazionale (per informazioni leggi il paragrafo sotto);

ottenere il riconoscimento della qualifica professionale;

essere già abilitati e iscritti agli albi regionali alla data in vigore della legge (il 17 dicembre 2023).

L’albo delle Guide turistiche è suddiviso in due sezioni:

coloro che hanno superato l’esame di abilitazione nazionale o già abilitate;

coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero.

Scarica il bando



