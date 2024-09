Abi, Marche: sospensione dei mutui dopo gli eventi meteorologici eccezionali di settembre 2024

L’ABI ha comunicato agli associati che sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è stata pubblicata un’Ordinanza del Capo Dipartimento che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Questa misura è stata adottata in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, a partire dal 18 settembre 2024, la fascia costiera della Regione Marche. L’ordinanza, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è frutto di un accordo tra ABI, la Protezione Civile e diverse Associazioni dei consumatori. Questo accordo ha l’obiettivo di garantire una risposta rapida e adeguata per le popolazioni che hanno subito danni a causa di calamità naturali.

L’ABI sottolinea che, una volta pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale, le banche potranno immediatamente attuare la sospensione dei mutui per le aree interessate. Questa iniziativa rappresenta un importante passo per alleviare le difficoltà finanziarie delle persone colpite dagli eventi avversi. Inoltre, si prevede che l’implementazione di questa misura possa offrire un supporto concreto per la ripresa economica delle zone danneggiate.

L’ordinanza include misure specifiche per garantire un rapido accesso ai benefici da parte degli utenti. Questo aiuterà a ridurre l’impatto economico sui cittadini che stanno affrontando gravi difficoltà in seguito ai danni arrecati dalle condizioni meteorologiche estreme. L’ABI, da parte sua, si impegna a coordinarsi con tutte le parti interessate per facilitare l’attuazione del provvedimento e garantire che il supporto necessario arrivi senza ritardi.

In sintesi, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui è una misura volta a sostenere le popolazioni colpite dalla recente calamità naturale nelle Marche, favorendo così una rapida ripresa. Le istituzioni e le associazioni coinvolte stanno lavorando insieme per assicurare che gli aiuti siano tempestivi ed efficaci, creando un sistema di supporto che possa favorire la stabilità economica e sociale delle comunità interessate. La collaborazione tra banche, protezione civile e associazioni di consumatori è fondamentale per il successo di questo intervento, che mira a tutelare i diritti e il benessere dei cittadini.