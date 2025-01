Abedini libero dopo Cecilia Sala: la decisione di scarcerarlo spetta al ministro Nordio

Il caso di Mohammad Abedini, ingegnere iraniano detenuto a Opera in attesa di estradizione richiesta dagli Stati Uniti, potrebbe avviarsi verso una risoluzione. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è al centro di questa situazione, poiché potrebbe richiedere la revoca della misura cautelare, permettendo così la scarcerazione immediata del 38enne, che tornerebbe in Iran. Dopo la liberazione della giornalista Cecilia Sala, c’è attesa per un possibile sviluppo anche in questo caso.

Abedini è stato arrestato il 16 dicembre a Malpensa e rimane in custodia in attesa di decisioni riguardanti l’estradizione. Secondo la legge italiana, il ministro della Giustizia può richiedere la revoca dell’arresto. Se tale richiesta fosse accolta, Abedini verrebbe liberato e il processo di estradizione verrebbe annullato. Fonti giuridiche suggeriscono che Nordio potrebbe presentare l’istanza prima dell’udienza del 15 gennaio, durante la quale la Corte d’Appello esaminerà la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa.

Se Nordio decidesse di procedere con la richiesta di scarcerazione, significherebbe che il governo non intende più procedere con l’estradizione. Tuttavia, questa decisione dipenderà anche dalla revisione della documentazione a sostegno della richiesta americana, che gli Stati Uniti hanno 20 giorni per fornire. È possibile, però, che il ministero agisca anticipatamente.

La liberazione di Cecilia Sala ha creato nuove aspettative per il caso di Abedini. Nonostante l’opinione negativa del procuratore generale di Milano sulla richiesta di domiciliari a causa del rischio di fuga, ci sono segnali che il ministero della Giustizia potrebbe agire a breve. Alcuni media suggeriscono che la liberazione di Sala possa essere connessa al futuro giuridico di Abedini, sebbene non ci siano conferme ufficiali riguardo a uno scambio.

Il 20 gennaio è una data cruciale, poiché gli Stati Uniti devono presentare la documentazione necessaria per l’estradizione. Poche ore dopo la liberazione di Sala, Nordio ha smentito voci riguardanti la sua presenza a Palazzo Chigi per discutere il caso Abedini, affermando che l’incontro riguardava questioni diverse, sottolineando che il processo di estradizione sarà valutato secondo parametri giuridici.