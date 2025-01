Abedini e liberazione di Cecilia Sala: cosa succede ora?

Mohammad Abedini Najafabadi, l’iraniano arrestato a Milano il 16 dicembre, continua a rimanere nel carcere di Opera dopo la liberazione della giornalista Cecilia Sala. Questa scarcerazione apre nuove prospettive diplomatiche per l’ingegnere, il quale è ricercato dagli Stati Uniti, e si prevede che la corte d’Appello di Milano riceverà indicazioni nelle prossime ore che potrebbero accelerare una soluzione per il suo caso. Attualmente, non ci sono misure che abbiano modificato la situazione detentiva di Abedini.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio potrebbe avvalersi dell’articolo 718 del codice di procedura penale, il quale prevede nella sua seconda parte che, in caso di arresto con richiesta di estradizione, “la revoca è sempre disposta se il ministro della Giustizia ne fa richiesta.” Ciò implica che, se Nordio dovesse oggi avanzare questa richiesta alla corte d’Appello di Milano, l’ingegnere iraniano potrebbe essere liberato.

Per Abedini, il 15 gennaio è prevista un’udienza in corte d’Appello per analizzare la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo avvocato Alfredo De Francesco. La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, si era espressa negativamente riguardo alla richiesta, ritenendo che le garanzie offerte, quali la disponibilità di un appartamento e il sostegno economico del consolato iraniano, non siano sufficienti a prevenire il rischio di fuga, dato che gli Stati Uniti hanno richiesto la sua estradizione.

L’interconnessione tra l’arresto di Cecilia Sala e la situazione di Abedini non è stata esplicitamente riconosciuta da alcuni rappresentanti iraniani, ma ci sono elementi che suggeriscono una correlazione tra i due eventi. Non è escluso che questa dinamica possa incentivare il dibattito sulle misure legali da adottare. In sintesi, il futuro di Abedini dipende dalle prossime decisioni della giustizia italiana e dalle eventuali mosse diplomatiche dell’autorità competente.