Abedini, braccialetto elettronico e domiciliari? Risponde Nordio

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dichiarato che è “prematuro” discutere di misure alternative come i domiciliari o il braccialetto elettronico, riferendosi alla nuova richiesta presentata dal legale di Mohammad Abedini Najafabadi. Nordio ha sottolineato che stanno valutando la situazione con le informazioni disponibili e si affidano al giudizio della Corte. Riguardo alla possibilità di estradizione di Abedini su richiesta degli Stati Uniti, il ministro ha spiegato che esiste un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, ma gli atti relativi alla richiesta non sono ancora stati ricevuti, quindi la questione verrà esaminata seguendo le procedure appropriate, in attesa degli sviluppi.

In merito a speculazioni su un presunto scambio tra Cecilia Sala e Abedini, Nordio ha chiarito che si tratta di due vicende distinte e parallele, affermando che lui, in qualità di ministro della Giustizia, non ha mai partecipato alle trattative per la liberazione di Cecilia Sala.