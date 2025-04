AbbVie, ok dell’UE a upadacitinib per l’arterite a cellule giganti

La Commissione europea ha approvato upadacitinib (15 mg una volta al giorno) per il trattamento degli adulti affetti da arterite a cellule giganti (Acg o Gca), diventando così il primo Jak-inibitore orale autorizzato in Europa per questa condizione. L’arterite a cellule giganti è una malattia autoimmune che provoca infiammazione delle arterie, colpendo prevalentemente persone oltre i 50 anni. Spesso provoca sintomi gravi come cefalea e dolori muscolari, e aumenta il rischio di perdita della vista. I pazienti sono frequentemente esposti agli effetti collaterali di una terapia steroidea prolungata.

I risultati clinici con upadacitinib mostrano che i pazienti possono raggiungere una remissione duratura e ridurre l’uso di steroidi. Caterina Golotta di AbbVie Italia sottolinea l’importanza di questa nuova opzione terapeutica in un’area con grande bisogno medico insoddisfatto. Sara Monti evidenzia che upadacitinib rappresenta un nuovo approccio nel trattamento dell’Acg, con obiettivi terapeutici chiave come la remissione clinica e la riduzione delle riacutizzazioni.

L’approvazione è supportata dai risultati dello studio clinico di fase 3 Select-Gca, pubblicati sul “New England Journal of Medicine”, che hanno mostrato un profilo di sicurezza simile al placebo. Gli eventi avversi gravi e le infezioni erano bilanciati tra i gruppi di trattamento. Upadacitinib è già approvato per diverse malattie infiammatorie e ora si aggiunge anche l’arterite a cellule giganti alla sua indicazione. Gli esperti auspicano una rapida disponibilità di questa nuova opzione terapeutica per i pazienti italiani.