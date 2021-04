FORSE NON È TEMPO di parlare di abbracci. Oppure sì. Soprattutto quando a farlo sono degli scienziati che, con una ricerca durata venti anni, hanno dimostrato come l’empatia si costruisce anche grazie agli abbracci della mamma. Lo studio dell’Interdisciplinary Center Herzliya, in Israele, è stato pubblicato sulla rivista Pnas.

Esistono ricerche che dimostrano l’importanza per i piccoli mammiferi dell’affidarsi al corpo della madre per la maturazione dei sistemi neurobiologici che saranno di sostegno alla loro socialità da grandi. Gli studi su modello animale indicano gli effetti a lungo termine del contatto materno sul cervello adulto, mentre poco si sa delle conseguenze del contatto materno-neonato e del comportamento genitoriale sul funzionamento del cervello sociale negli adulti umani.

Attorno agli anni Novanta, un gruppo di studiosi israeliani ha iniziato a osservare l’impatto del contatto fisico tra i neonati e le loro madri. Hanno proseguito la ricerca tenendo sotto controllo per due decenni questi bambini dimostrando alla fine che, in circa 100 giovani adulti, il contatto materno consolidato nel tempo ha avuto un impatto importante sul cervello e sulla capacità di entrare in empatia e di misurarsi con gli altri.

Lo studio ha incluso neonati sani nati a termine, ma anche bimbi prematuri rimasti in incubatrice per almeno un paio di settimane e prematuri più stabili che le madri hanno tenuto in contatto diretto, pelle a pelle, per un’ora al giorno per 14 giorni consecutivi. Questa pratica, chiamata ‘Canguro terapia’, contribuisce fin dalle prime ore di vita all’adattamento del neonato alla vita extrauterina e apporta numerosi benefici, sia dal punto di vista fisico che emotivo.

Gli scienziati hanno seguito i neonati fino all’età adulta, testato la base cerebrale dell’empatia affettiva e utilizzato tecniche differenti per distinguere le regioni del cervello sensibili alle emozioni degli altri da quelle attivate in generale dall’empatia. L’amigdala, l’insula, il polo temporale (TP) e la corteccia prefrontale ventromediale (VMPFC) hanno mostrato un’elevata sensibilità alle emozioni distinte degli altri.

Il contatto mamma-neonato ha permesso una maggiore connessione, sintonia, tra la madre e il figlio nel corso di tutta la crescita. La stessa sincronia ha consentito un maggior sviluppo della sensibilità del cervello soprattutto per la parte deputata all’empatia specifica per le emozioni.

I risultati dimostrano l’importanza di abbracci, carezze, contatto fisico mediante il quale i bambini si abituano alla condivisione degli stati affettivi e sviluppano con equilibrio quello che viene definito il cervello sociale, ossia la capacità che l’essere umano ha di relazionarsi con gli altri. Speriamo di tornare presto ad abbracciarci. Anche da adulti.