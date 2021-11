Abbott ha ottenuto il marchio Ce per un test ematico di laboratorio ‘per lesioni cerebrali traumatiche’, il primo ad essere disponibile su larga scala e che potrà aiutare i clinici nella valutazione di persone con sospetto trauma cranico lieve, come le commozioni cerebrali. L’esame potrà essere effettuato sulla soluzione di laboratorio ‘Alinity i’ di Abbott e produrrà un risultato entro 18 minuti. Si stima che circa 69 milioni di persone in tutto il mondo subiscano un trauma cranico ogni anno. Le lesioni cerebrali traumatiche, come le commozioni cerebrali, sono dovute ad un trauma alla testa causato da una forza esterna e possono comportare conseguenze sia a breve che a lungo termine. Questo test misura specifiche proteine, conosciute come biomarcatori, presenti nel sangue dopo un sospetto trauma cranico.

Il test richiede il prelievo dal braccio di un piccolo campione di sangue, dal quale si estrae il plasma o il siero mediante centrifugazione e viene poi inserito nel sistema diagnostico di laboratorio. ‘Alinity i Tbi Test’ aiuterà gli operatori sanitari nella valutazione obiettiva dei pazienti che potrebbero aver subito un trauma cranico lieve. La maggior parte dei risultati delle scansioni con tomografia computerizzata richieste dai clinici per valutare una sospetta lesione cerebrale sono negativi. Questo esame del sangue potrà essere utilizzato come strumento per escludere la necessità di eseguire una Tc, riducendo i tempi di attesa al pronto soccorso e i costi. Abbott ha ricevuto recentemente il marchio Ce anche per ‘i-STAT TBI Plasma Test’, il primo test del sangue rapido portatile per lesioni cerebrali traumatiche, in linea con la sua visione futura di sviluppare un test portatile che possa essere utilizzato anche al di fuori dell’ambiente di cura tradizionale, cioè nei luoghi in cui le persone subiscono lesioni alla testa e necessitano di una valutazione rapida, come durante gli eventi sportivi.

L’estensione d’uso del test ematico al sistema diagnostico Alinity i di Abbott consentirà di ampliare l’accesso alla valutazione dei traumi cerebrali lievi, poiché si tratta di un sistema ampiamente diffuso nei laboratori dei principali centri traumatologici in tutta Europa. “Siamo consapevoli che spesso le persone che subiscono un trauma cranico tendono a sottovalutare l’incidente o non sono consapevoli dei segni e sintomi della commozione cerebrale”, dichiara Beth McQuiston, medical director in Abbott’s diagnostics business. “Questo test è rivoluzionario perché fornisce un risultato di laboratorio obiettivo, in grado di aiutare i medici a valutare i soggetti con sospetta lesione cerebrale, in modo da consentire di adottare le cure più appropriate”.