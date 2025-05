Abbonamento ‘a vita’ per ChatGPT: Tutto ciò che c’è da sapere

ChatGPT è diventato un strumento fondamentale per migliorare la produttività e il tempo libero, portando molti utenti a iscriversi a ChatGPT Plus, un abbonamento mensile di 20 dollari. OpenAI sta considerando nuove opzioni di fatturazione per soddisfare varie esigenze degli utenti. Recenti analisi del codice di ChatGPT hanno rivelato stringhe che indicano diverse durate di abbonamento.

Una delle novità più interessanti potrebbe essere un Abbonamento Settimanale, utile per chi ha bisogno di funzionalità avanzate per un breve periodo o per chi desidera testare il servizio senza impegnarsi a pagare per un intero mese. Questo piano potrebbe ridurre la barriera economica per accedere a GPT-4 e alle sue funzionalità avanzate.

Inoltre, è previsto un Abbonamento Annuale, che permetterebbe un risparmio per gli utenti che intendono utilizzare il servizio a lungo termine, allineandosi ad altre piattaforme che offrono sconti per piani annuali. Infine, potrebbero esserci un Abbonamento “Lifetime”, probabilmente destinato alle aziende, che potrebbe avere un costo elevato a causa dei costi di gestione e dell’incertezza del settore.

Attualmente, sebbene ci siano indicazioni riguardo ai nuovi piani in abbonamento, non vi è certezza sul loro rilascio. I dettagli sui prezzi settimanali o “a vita” non sono stati definiti, suggerendo che OpenAI sta ancora lavorando sulla questione. Sarà quindi necessario attendere ulteriori sviluppi e test tra i clienti prima dell’effettivo lancio di queste opzioni di abbonamento.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it