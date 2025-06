Abbonamenti Parma 2025/2026: già 4.000 tessere sottoscritte!

La campagna abbonamenti 2025/2026 del Parma Calcio è iniziata da due giorni e ha già registrato un’ottima risposta da parte dei tifosi. Fino ad ora, sono state sottoscritte 4.000 tessere da sostenitori dello Stadio Ennio Tardini, pronti a seguire la squadra nella sua seconda stagione consecutiva in Serie A e nella terza dell’era Krause.

Fino al 29 giugno, gli abbonati 2024/2025 hanno la possibilità di confermare il loro abbonamento per la stagione precedente. Inoltre, nelle date del 26, 27, 28 e 29 giugno, ci sarà una finestra speciale per chi desidera cambiare posto e/o settore. La scadenza per le prelazioni è fissata per mercoledì 25 giugno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sportparma.com