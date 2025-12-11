Abbonamenti online ItaliaOggi

Sono disponibili tre opzioni di abbonamento per accedere ai contenuti di ItaliaOggi. Il primo è l’abbonamento Digital mese, che costa 3,00€ per il primo mese e 7,90€ al mese dopo la scadenza. Il secondo è l’abbonamento Digital anno, che costa 63,00€ all’anno con uno sconto del 20% e 79,00€ all’anno dopo la scadenza.

Il terzo è l’abbonamento Digital Pro anno, che costa 175,00€ all’anno con uno sconto del 20% e 219,00€ all’anno dopo la scadenza. Tutti gli abbonamenti offrono l’accesso a tutti i contenuti del sito e non includono pubblicità invasiva. L’abbonamento Digital Pro anno include anche l’accesso all’archivio del giornale e il quotidiano in formato digitale disponibile su sito e app. È possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.