Abbonamenti ItaliaOggi

Da stranotizie
Sono disponibili tre opzioni di abbonamento: Digital, Digital Pro mese e Digital Pro anno.
L’abbonamento Digital mese include l’accesso a tutti i contenuti del sito senza limiti e senza pubblicità invasiva al prezzo di 3,00 euro per il primo mese e 7,90 euro al mese per i mesi successivi.
L’abbonamento Digital Pro mese include, oltre ai contenuti del sito, la copia digitale del giornale, l’accesso all’archivio del giornale e il quotidiano in formato digitale disponibile su sito e app al prezzo di 3,00 euro per il primo mese e 21,90 euro al mese per i mesi successivi.
L’abbonamento Digital Pro anno include gli stessi contenuti dell’abbonamento Digital Pro mese al prezzo di 219,00 euro all’anno.
Tutti gli abbonamenti possono essere disdetti in qualsiasi momento.

