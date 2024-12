Abbiamo tentato ogni cosa, il male avanza

Eleonora Giorgi, attrice romana, continua a combattere con forza il tumore al pancreas, diagnosticato un anno fa. Recentemente è stata ospite nel programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso i suoi ultimi sviluppi di salute e la sua visione positiva della vita. Durante la trasmissione, ha raccontato di aver trascorso una bella cena di Natale con la famiglia, segno di un desiderio di godere dei momenti felici nonostante la malattia.

Giorgi ha discusso anche delle sue problematiche legate alla glicemia, pur facendo riferimento a una condizione più grave, dichiarando di aver eliminato gli zuccheri dalla sua dieta. Ha confermato di aspettare nuovi risultati delle indagini mediche, inclusa una TAC programmata prima di Natale, per monitorare l’andamento del tumore. La sua determinazione nel cercare terapie innovative è evidente, evidenziando la frustrazione di essere stata colpita da una malattia prima degli sviluppi promettenti di nuovi medicinali.

Nonostante le difficoltà, Eleonora ha espresso ottimismo, raccontando di come la sua vita sia arricchita dai suoi nipoti e come il legame con i bambini della sua famiglia le porti molta gioia. La dicotomia tra la malattia e l’amore familiare appare come un pilastro portante per lei. Non si lascia sopraffare dalla rabbia e preferisce mantenere una prospettiva fatalista, rispondendo alla conduttrice che non si è mai chiesta il motivo della sua malattia, ma piuttosto riflette sull’equilibrio della vita.

Eleonora ha rivelato anche le difficoltà quotidiane legate alla chemio, che le hanno causato debolezza e problemi alimentari. Tuttavia, dimostra una resilienza straordinaria, affrontando la vita con umorismo. Un episodio divertente è avvenuto quando ha visitato la Galleria Borghese e ha realizzato perché i bambini si annoiano nei musei, sottolineando la sua capacità di trovare il lato comico anche in situazioni difficili.

In sintesi, Eleonora Giorgi rappresenta un esempio straordinario di forza e positività, affrontando la sua malattia con il sorriso, condividendo il suo percorso con il pubblico e mostrando un amore incondizionato per la vita, nonostante le avversità.