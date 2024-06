“Abbiamo sfiorato una tragedia” Paura a Uomini e Donne, l’inaspettato annuncio fa scattare l’allarme 

Un brutto incidente nel quale ha rischiato davvero tanto: così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato quello che è successo e che lei ha definito come una vera e propria tragedia sfiorata. Si sente benedetta dopo quello che è successo, anche se ha avuto qualche problema, visto che sui social si mostra con un collare e in sedia a rotelle.

L’ex corteggiatrice che Daniele Paudice ha deciso di non scegliere ha raccontato nelle sue storie su Instagram la tragedia che ha sfiorato. Un incidente che l’ha vista coinvolta e che per poco non le ha fatto rischiare grosso.

Non che non abbia avuto conseguenze, visto che ai suoi follower si è mostrata in sedia a rotelle, con una gamba visibilmente fasciata, e il collare cervicale, che solitamente si mette dopo ogni incidente stradale.

Marika Abbonato, nelle sue storie su Instagram, ha mostrato delle foto che hanno allarmato i fan, accompagnate dalla scritta “Benedetta“. Lei pensa sia stato proprio un miracolo, perché poteva essere una tragedia.

L’ex corteggiatrice ringrazia tutte quelle persone che hanno aiutato lei e chi era con lei al momento dell’incidente. Si sono preoccupate per loro condizioni e le hanno soccorse. Per fortuna, però, stanno bene. “Abbiamo sfiorato una tragedia, siamo state graziate da Dio“.

Non conosciamo la dinamica di quanto avvenuto, ma a quando si suppone deve aver avuto un incidente in macchina. Con lei sicuramente c’era un’amica. Entrambe, però, starebbero bene e le cose sono andate meglio di quanto potesse accadere.

La corteggiatrice abbandonata da Daniele Paudice, che ha preferito Gaia Gigli, ha detto che l’incidente è stato davvero brutto. Per fortuna, però, le cose sono andate bene e, alla fine, se la sono cavata con poco. Anche se le sue immagini in sedia a rotelle e con il collare cervicale hanno destato preoccupazione tra i follower.