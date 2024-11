Abbiamo sempre sottovalutato l’intelligenza degli uccelli.

Non chiamateli ‘stupidi’, potrebbero sorprendervi! Gli uccelli, spesso sottovalutati dal punto di vista intellettuale, mostrano capacità sorprendenti, con alcune specie che eccellono nella cognizione. Tra queste, il caracara striato, che vive nelle Isole Falkland, è stato recentemente identificato come l’uccello più intelligente al mondo, superando il corvo, che ne deteneva il primato fino a poco tempo fa.

L’intelligenza avicola varia notevolmente; molte specie, come le aquile, i pappagalli e i corvi, possiedono capacità di apprendimento e memoria avanzate, comportamenti complessi e abilità mimiche. Queste qualità permettono loro di interagire efficacemente con l’ambiente e di risolvere problemi, simile a quanto potrebbe fare un bambino di sette anni. Ad esempio, i corvi mostrano abilità sfaccettate come il riconoscimento della propria immagine allo specchio, la memorizzazione dei volti umani, l’uso di strumenti e la cooperazione in decisioni collettive.

La maggiore intelligenza di questi uccelli può essere attribuita alla presenza di interneuroni, cellule nervose che facilitano il processo decisionale. I corvidi, dotati di circa 290 milioni di interneuroni, vantano un’innata capacità di ragionamento superiore rispetto ad altre specie, come gli struzzi e i polli. Recenti studi compiuti da un team universitario di Vienna, guidato dalla dott.ssa Katie Harrington, hanno confermato la straordinaria intelligenza del caracara striato, scientificamente noto come Phalcoboenus australis.

I caracara striati prediligono gli habitat delle Falkland e sono noti per il loro piumaggio prevalentemente nero, con gambe e membra arancioni e un collo grigiastro. Questi rapaci pesano fino a 1,4 kg e misurano tra i 55 e i 62 cm di lunghezza. Fortemente territoriali, non tollerano intrusi, nemmeno i propri simili, e mostrano un istinto predatorio che li porta a cacciare animali indifesi.

La loro intelligenza non si limita solo alla sopravvivenza; i caracara striati hanno anche un comportamento ludico, come osservato da Charles Darwin durante i suoi studi. Questa combinazione di problem solving, memoria e capacità ludiche li rende particolarmente affascinanti e meritevoli del titolo di uccello più intelligente del mondo.