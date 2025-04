“Abbiamo ricreato il lupo estinto da 10.000 anni”: ecco la prova

Un’azienda chiamata Colossal Biosciences ha annunciato di aver riportato in vita il ‘dire wolf’, o metalupo, estinto da oltre 10.000 anni. I primi esemplari de-estinti, Romolo e Remo, sono nati il 1° ottobre 2024. Utilizzando la tecnologia di ingegneria genetica, in particolare il metodo Crispr, i ricercatori hanno ricostruito il genoma dell’enocione a partire da DNA estratto da fossili antichi. In totale, hanno effettuato 20 modifiche in 14 geni di lupi grigi per generare caratteristiche distintive, come un mantello bianco e dimensioni maggiori. L’approccio seguito non è stato quello della clonazione, ma ha previsto la riscrittura del codice genetico e la creazione di embrioni in laboratorio.

L’azienda ha impiegato campioni di antichi fossili, come un dente di 13.000 anni fa e un osso di orecchio di 72.000 anni fa, ottenendo il supporto di musei per accedere a questi materiali. Utilizzando cellule di un lupo grigio donatore, i ricercatori hanno inserito i geni modificati in ovuli che, trapiantati in madri surrogate, hanno dato vita ai cuccioli. Colossal Biosciences mira non solo a dare vita a specie estinte, ma anche a utilizzare queste tecniche per preservare animali attualmente in pericolo, come il lupo rosso.

I tre cuccioli, mantenuti in una struttura segreta nel Nord degli Stati Uniti, hanno subito attratto l’attenzione dei media internazionali, suscitando sia entusiasmo sia controversie nel mondo scientifico. La fondatrice Beth Shapiro ha sottolineato l’importanza di creare queste “copie funzionali” di specie viventi ora scomparse, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità.