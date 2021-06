Che ne sarà della Ferrari del futuro? Come conciliare un domani fatto di auto che fanno tutto da sole con il gusto della guida? Per capirlo abbiamo partecipato alla 1000 Miglia con una Ferrari “a guida autonoma”, ossia con il massimo (per una Rossa) dei sistemi Adas, gli Advanced Driver Assistance Systems. Una macchina così moderna, si sa, non può partecipare alla rievocazione storica, riservata alle vetture prodotte fino al 1957, ultimo anno della corsa vera, per questo è stato messo in piedi il “Tributo Ferrari Mille Miglia” che apre a 100 clienti la possibilità di precedere la Freccia Rossa in una parata unica al mondo. E qui, in questo contesto, nel tratto da Roma a Bologna, quello del “ritorno” verso Brescia, abbiamo provato la nuova Roma equipaggiata di tutto punto con le ultime tecnologie Adas.

Roma, la Ferrari più futuribile di sempre Sulla Ferrari Roma la definizione degli interni ha preso le mosse da una completa riprogettazione dell’HMI (Human Machine Interface) che compie un balzo in avanti partendo dal nuovo volante progettato secondo la filosofia “Occhi sulla strada, mani sul volante”. Il quadro strumenti full-digital è protetto da una palpebra antiriflesso che si estende con continuità a partire dalla plancia. La strumentazione di bordo è ora totalmente digitale e si nasconde tra gli elementi degli interni soprattutto a vettura spenta, conferendo un look innovativo all’abitacolo. Agendo sul pulsante Engine Start posto sul volante, una “cerimonia” di avvio coinvolge gradualmente tutti i componenti digitali fino alla completa accensione del cockpit.

A che punto è la Ferrari

La Ferrari Roma consente – pescando nella lista di accessori – di entrare nella prima categoria di sistemi di assistenza alla guida (Livello 0: nessuna automazione; Livello 1: guida assistita; Livello 2: guida semi-autonoma; Livello 3: guida semi-autonoma avanzata; Livello 4: guida altamente automatizzata; Livello 5: guida completamente automatizzata) grazie a dispositivi che un domani – messi tutti a sistema – renderanno possibile il funzionamento della vetture senza pilota.

La tecnica nel dettaglio

Entriamo nel dettaglio: sulla Roma ci sono il Cruise Control adattivo (mantiene da solo la velocità di crociera e la distanza dalle auto che precedono), i sistemi Autonomous Emergency Braking (frenano da soli la macchina o avvisano del pericolo imminente), il Lane Departure Warning (avvisano il pilota quando l’auto sta per uscire di strada) con Traffic Sign Recognition (lettura automatica dei segnali stradali), Blind Spot Detection (controllo dell’angolo cieco e avviso dei pericoli), Rear Cross Traffic Alert (durante l’uscita dal parcheggio, avvisa il driver della presenza di eventuali auto, scooter, biciclette e pedoni provenienti dalla zona esterna al campo visivo) e Surround View Camera (una fotocamera con un campo visivo che copre un cerchio completo sul piano orizzontale dell’auto).

Certo, in commercio ci sono già auto a livello 2, ma questa è una Ferrari. Una macchina pensata, progettata e costruita per svolgere un compito esattamente contrario a quello dell’auto che fa tutta da sola. Qui, al centro di tutto, c’è il pilota. Come esautorarlo – quindi – dal suo fine ultimo, la guida?



La strategia

Alla Ferrari hanno una teoria molto precisa a riguardo. In pratica si tratta di far rimanere – sempre e comunque – chi siede al volante al centro di tutto. Lasciandogli in ogni frangente il controllo dell’auto. E, infatti, se parli di “guida autonoma”, a Maranello inorridiscono. Non è questo il punto.

Il concetto ce lo ha spiegato bene, prima della partenza, Max Romani, Ferrari Head of HMI (Human Machine Interface), l’uomo (più filosofo che ingegnere, poi capirete perché…) che ha realizzato il volante della Roma, il più hi-tech di sempre, l’uomo che ha l’ingrato compito di modernizzare il mito, di conciliare la guida semi autonoma e il piacere di guida, l’elettronica e la meccanica. Che poi è la sfida classica fra comfort e prestazioni che Ferrari ha sempre interpretato in modo unico con le sue straordinarie Gt, dalla 250 Gte alla 250 GT Lusso fino alla Roma di oggi.

“Il nocciolo della questione – dice Romani – è fare innovazione, introdurre contenuti, funzioni nuove, senza andare a impoverire l’emozione di guida che rimane la cosa più importante. Tutto quello che facciamo nell’interfaccia uomo macchina è finalizzato alla prestazione. Intesa anche come sensazione di guida. Il fil rouge è cercare di distrarre il pilota il meno possibile perché i contenuti che entrano nelle vetture ti devono consentire di rimanere concentrato nella guida. In sintesi, se ti permetto di rimanere ‘concentrato’, ti faccio vivere tutte le emozioni. E così non solo non ti distrai dalla guida, ma neanche dalle emozioni stesse”.

Siamo quasi alla filosofia, ma è così che si realizza il mito. E dopo aver preso parte al “Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021” con la Roma, il discorso è apparso molto chiaro.

La filosofia

Si capisce già tutto appena ti siedi al volante. Il classico pulsantino rosso “start engine” è sparito, annegato nella parte bassa del volante touch. Sfiori quella parte lì e il V8 biturbo prende vita con un suono gutturale, “pieno”, che i ferraristi conoscono bene. Tutto come sempre? Non proprio. Allo stesso tempo qui prende vita un gigantesco quadro strumenti digitale da 16”, il display centrale con schermo verticale da 8,4” e il nuovo “passenger display”. Un’orgia multimediale che accoglie il pilota con uno scenografico balletto 3D della silouette della Roma, la scritta del logo che appare e poi scompare e quindi il cruscotto virtuale configurabile a piacimento con tasti touch al volante.

La rivoluzione

Una cosa del genere su una Ferrari non si era mai vista prima. Non ci sono più pulsanti (nemmeno per il climatizzatore o la radio) e tutto si comanda dal volante o dallo schermo touch. Proprio dalla corona dello sterzo, sfiorando alcuni punti precisi delle razze del volante o della consolle centrale.

“In una vettura media – spiega Max Romani – ci sono più di 120 macro funzioni (radio, clima, ecc.) con circa 80 modi diversi interazione. Tanti, tantissimi. Ecco perché noi con le Ferrari del futuro e con la Roma puntiamo a non distrarre mai il pilota, a fargli usare tutte queste funzioni con naturalezza”. Certo, facile a dirsi. Perché tutto funziona solo a patto di prendere confidenza con questo nuovo “linguaggio” auto-pilota. Già perché di primo acchito il sistema appare molto complesso: non ci sono più automatismi consolidati e non ritrovi niente, ma proprio niente (dagli indicatori di direzioni ai comandi delle luci) dove ti aspetti che siano, dove sono sempre stati.

Le difficoltà della sfida

Qui si paga lo scotto di dover usare una nuova tecnologia. E la stessa Ferrari lo ammette: la curva di apprendimento su come guidare una Roma è più lunga, lo hanno riscontrato anche con i collaudatori, gente che con il volante in mano ci vive…

Però una volta “capita” la logica del sistema, tutto sembra molto naturale. Dietro questo specialissimo volante c’è, infatti, uno studio enorme. Ci sono mesi e mesi di guida, di km, per decidere una posizione di un comando piuttosto che un’altra. “Noi cerchiamo di oggettivare il soggettivo – spiega ancora il filosofo Romani – perché non c’è niente di più soggettivo del gusto personale. Come il colore. E’ impossibile trovare in questo mondo qualcosa che vada bene a tutti. Ma se noi riusciamo a oggettivare la funzione, intesa come fuga dalla distrazione, allora abbiamo vinto. Lottiamo, in pratica, per eliminare millisecondi di distrazione. Il volante touch pad funziona così. E ti obbliga a tenere sempre le mani sul volante”.

Ma riuscire nell’impresa non è certo facile. Perché una Ferrari che guida da sola rimane comunque una bestemmia in chiesa per gli appassionati. “Vero, spiega Romani, ma io faccio sempre questo esempio: quando sei in coda in autostrada, sei sempre in coda anche con una Ferrari. E quindi un sistema di guida semi autonoma che ti porta a fermarti da solo quando sei in colonna, è utilissimo. Leviamo la noia non la gioia della guida”.

E infatti sulla Roma rimane il proverbiale sistema di gestione della dinamica del veicolo, quello che consente di modulare il piacere della guida al limite: il “manettino” (la rotellina che consente di regolare il livello di risposta di motore, cambio, trazione) è sempre al suo posto. Decide tutto il pilota su come, quanto, e dove deve derapare, frenare, sterzare o accelerare la sua Ferrari. Per gestirla come vuole sia che si trovi in pista che sulla neve. Il mantra storico della Ferrari, “l’emozione alla guida si raggiunge con un mix unico” è rispettato. Anche se oggi in questo mix ci sono computer e sensori che a volte prendono in mano la situazione e decidono loro il da farsi.