“Abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade” Il doloroso addio dopo 10 anni d’amore e 4 figli

Una coppia indissolubile ha appena fatto sapere come il loro amore sia giunto al capolinea. Ci riferiamo ad Alvaro Morata e Alice Campello, i quali avrebbero annunciato la fine del loro matrimonio su Instagram. La decisione, da entrambi condivisa, non sarebbe legata a tradimenti o mancanze di rispetto.

Ecco quali sono state le parole della coppia.

È finita tra Alvaro Morata e Alice Campello: la notizia arriva su Instagram

Esistono delle coppie che quando si formano danno l’idea che la loro storia durerà per sempre. Tra queste va citata quella composta da Alvaro Morata e Alice Campello i quali, in più occasioni, si sono dimostrati amore e tanto affetto.

Come un fulmine a ciel sereno, però, il calciatore e la moglie hanno deciso di annunciare la fine del loro matrimonio su Instagram. La notizia comunicata qualche ora fa ha lasciato senza dubbi tutti i sostenitori della coppia, i quali non pensavano che un evento simile potesse mai manifestarsi.

I due facevano coppia fissa dal 2014 e dopo il matrimonio hanno dato vita a quattro figli: Alessandro, Leo, Edoardo e Bella. Ad annunciare la fine della relazione il calciatore, il quale ha deciso di dedicare qualche parola a colei che è stata la donna più importante di tutta la sua vita.

I motivi della separazione Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo aiutati molto l’uno con l’altro. Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli, che sono la cosa migliore che abbiamo fatto. Dopo un periodo di riflessione io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. È stata una decisione difficile, per la quale chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo: non c’è stata in nessun momento una mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco a poco hanno logorato le cose.

Queste le parole che il calciatore ha deciso di scrivere in merito a quanto accaduto e che ovviamente ha tradotto anche in spagnolo. Alice ha ripostato il contenuto dell’ex marito ribadendo lo stesso concetto e dichiarando come lui non smetterà mai di essere il padre dei suoi figli.

I due si sono quindi lasciati non a causa di tradimenti o per fattori esterni, ma semplicemente per dei cambiamenti che hanno trasformato il loro rapporto giorno dopo giorno. Ad ogni modo, i due continueranno a volersi bene e ad essere presenti per tutti i loro figli.