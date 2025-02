“Abbiamo la responsabilità di raccogliere questa eredità oggi”

“Se oggi Fratelli d’Italia è dov’è, lo si deve ai tanti che prima di noi a destra hanno dato il loro contributo, portando le proprie idee e anche sacrificato la propria vita, in alcuni casi. Pertanto, mattoncino dopo mattoncino, si è costruita questa storia e oggi noi abbiamo la responsabilità di raccogliere questa eredità”, ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. Queste parole sono state pronunciate durante il convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, organizzato dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d’Italia. L’evento ha avuto come obiettivo quello di commemorare la nascita della destra di governo e dell’idea europea concepita e realizzata da Pinuccio Tatarella. Donzelli ha enfatizzato l’importanza della memoria e della continuità politica, affermando che il successo attuale del partito è il risultato di sacrifici e impegni di coloro che lo hanno preceduto. La storia, secondo Donzelli, è una costruzione collettiva, e il compito dei nuovi membri di Fratelli d’Italia è mantenere viva e fortificare quest’eredità. Inoltre, il convegno ha rappresentato un momento di riflessione sull’evoluzione della destra italiana e sul suo ruolo attuale nella politica europea, sottolineando i valori fondanti e la necessità di trasmettere questi principi alle future generazioni. Questo incontro è stato caratterizzato da un forte richiamo all’unità e alla responsabilità condivisa nel proseguire il cammino tracciato dai fondatori di questa tradizione politica.