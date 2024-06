Abbiamo finalmente scoperto che il formaggio ha questi incredibili effetti

Un’ampia analisi genetica ha scoperto che le persone con un migliore benessere mentale tendono a vivere più a lungo e in modo più sano. Alcune scelte, come mangiare più formaggio, potrebbero svolgere un ruolo significativo in tale processo. Scopriamo lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Human Behavior.

Dopo aver visto la centrale elettrica che produce elettricità col formaggio, lo studio di cui vi parliamo oggi impiega un metodo analitico noto come randomizzazione mendeliana, che è uno strumento prezioso per esplorare quali fattori influenzano i nostri geni e portano a determinati risultati sulla salute. Si tratta di un metodo utilizzato per prevedere un potenziale nesso causale senza dover condurre una sperimentazione clinica.

Analizzando otto diversi set di dati sulla popolazione in Europa, ciascuno dei quali comprende tra 38.000 e 2,4 milioni di individui, i ricercatori hanno trovato che un migliore benessere mentale (misurato in base alla soddisfazione di vita, all’umore, al nevroticismo e ai sintomi depressivi) può aiutare a vivere una vita più lunga e più sana.

“Il nostro studio offre prove incoraggianti del fatto che migliorare il benessere mentale è una strada percorribile per un invecchiamento sano, indipendentemente dallo stato socioeconomico di un individuo“, affermano gli autori. E dove sarebbe l’incredibile notizia?

Focalizzandosi su 33 individui, il team ha esplorato quali fattori intermedi potrebbero guidare la relazione tra benessere mentale e invecchiamento sano. Si è passati quindi ad analizzare lo stile di vita, come il fumo, e i comportamenti individuali e l’uso di farmaci. È qui che entra in gioco il formaggio.

Di tutti i 33 individui considerati, coloro che riferivano di mangiare più formaggio tendevano ad avere punteggi di benessere mentale più alti. Inoltre, mangiare più formaggio ha avuto un impatto positivo del 3,67% sulla loro autovalutazione della salute e sulla durata della vita.

Per avere un’idea dell’importanza di un simile risultati, pensate che fumare sigarette ha avuto un impatto negativo del 4,56% sui fattori di invecchiamento della salute e mangiare frutta ha avuto un impatto positivo dell’1,96%.

È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto che il tempo trascorso davanti alla TV era il fattore dello stile di vita con il maggiore effetto negativo sul peggioramento della salute, con un impatto del 7,39%.

Ancora non sappiamo esattamente perché il formaggio ha un’influenza così grande sull’invecchiamento in buona salute, rispetto, ad esempio, al consumo di frutta. Tuttavia, diversi studi suggeriscono che, se consumato con moderazione, il consumo di grassi derivanti dal latte può abbassare il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità. Inoltre, in un recente studio condotto in Giappone, un maggiore consumo di formaggio è stato collegato a una migliore funzione cognitiva.

Nonostante sia meglio evitare di mangiare il formaggio più antico mai ritrovato, a questo punto la domanda sorge spontanea: chi ne vuole un pezzo?