Abbiamo davvero trovato una cura per questa malattia incurabile?

Con 1,5 milioni di persone colpite solo negli Stati Uniti, questo nuovo studio sarà una gradita notizia per tutti coloro che vivono con questa patologia autoimmune. Lo studio è pubblicato sulla rivista Nature.

Dopo aver visto quello che potrebbe essere un segnale precoce di Alzheimer, è opportuno intanto ricordare come il lupus eritematoso sistemico, a volte indicato come LES o semplicemente lupus, sia una condizione autoimmune cronica che causa una serie di sintomi diversi: dolori articolari e muscolari, estremo affaticamento, una caratteristiche eruzioni cutanee sul viso, mal di testa, febbre, perdita di capelli e ghiandole gonfie.

Poiché i sintomi sono così variabili e imitano altre condizioni, può trascorrere molto tempo prima che venga fatta una diagnosi. Inoltre, nonostante colpisca milioni di persone in tutto il mondo, le cause sono rimaste ancora poco chiare.

Come è facile immaginare, i trattamenti tendono a funzionare meglio quando la malattia viene diagnosticata precocemente e le forme da moderate a gravi possono causare infiammazioni e danni a organi come il cuore e i reni, che possono anche essere fatali.

Ad oggi, sappiamo che i pazienti in genere hanno livelli elevati di linfociti T helper follicolari e T helper periferici, che producono una molecola proinfiammatoria chiamata CXCL13 che attrae i linfociti B.

Il trattamento si concentra sullo smorzamento del sistema immunitario per impedirgli di attaccare i tessuti del corpo, ma questo approccio non è sempre efficace e può portare a una serie di effetti collaterali, poiché si tratta di fatto di un’ampia immunosoppressione.

Nel recente studio condotto dal dermatologo Jaehyuk Choi, il team ha ideato un trattamento alternativo, andando a modificare direttamente un “percorso infiammatorio” controllato del recettore degli idrocarburi arilici (AHR).

La sua funzione abituale è quella di aiutare le cellule a rispondere a fattori di stress come inquinanti ambientali e batteri. Quando la via AHR non è sufficientemente attivata, si verifica una sovrapproduzione di linfociti T helper periferici, che a loro volta determinano un aumento degli autoanticorpi che causano tanti problemi nelle persone con lupus.

Dopo aver visto come diagnosticare una patologia attraverso il modo di parlare, per testare la loro ipotesi, il team ha prelevato campioni di sangue da pazienti affetti da lupus e ha aggiunto attivatori AHR. Hanno osservato che i linfociti T sembravano riprogrammarsi nel sottotipo Th22, che anziché causare l’infiammazione, potrebbe favorire la guarigione. Nonostante ci sia bisogno di ulteriori studi, si tratta di un risultato che dona speranza a milioni di persone in tutto il mondo.

“Abbiamo scoperto che se attiviamo la via AHR con attivatori di piccole molecole o limitiamo l’interferone patologicamente eccessivo nel sangue, possiamo ridurre il numero di queste cellule patologiche. Se questi effetti si dimostreranno durevoli nel tempo, questa potrà essere una potenziale cura“, ha spiegato Choi.