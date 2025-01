Abbazia di Eberbach, il set de Il Nome della Rosa

Nel cuore della Germania, l’Abbazia di Eberbach, una meraviglia dell’architettura cistercense del XII secolo, rappresenta una tappa fondamentale per chi desidera esplorare il Medioevo. Fondata nel 1136 da San Bernardo di Chiaravalle, è un esempio significativo di architettura romanica cistercense, caratterizzata da linee austere e una mancanza di decorazioni superflue. La struttura include un complesso di edifici ben conservati, come il chiostro, la sala capitolare e l’antico dormitorio. Passeggiando tra le sue mura, i visitatori vivono un’esperienza temporale unica, circondati da un’atmosfera di calma e spiritualità, illuminati dalla luce naturale filtrata attraverso le alte finestre ad arco.

L’abbazia ha guadagnato fama internazionale grazie al film “Il Nome della Rosa” del 1986, diretto da Jean-Jacques Annaud e interpretato da Sean Connery e Christian Slater. Molti momenti iconici del film sono stati girati qui, in particolare all’interno della sala capitolare, riconoscibile per le sue imponenti volte. La scelta dell’abbazia come set è dovuta al suo aspetto autentico e alla capacità di trasmettere il mistero della trama.

Oltre alla sua importanza storica e cinematografica, l’Abbazia di Eberbach è un luogo ideale per i viaggiatori. La regione del Rheingau è celebre per i suoi vini, in particolare il Riesling, e l’abbazia ospita una cantina storica per la degustazione. Visitabile tutto l’anno, l’abbazia offre tour guidati e tematici sul film, rendendo ogni visita un’opportunità per esplorare la storia e il cinema in un unico magico contesto.