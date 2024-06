abbatti il prezzo col COUPON!

eufy X10 Pro Omni Robot Aspirapolvere e panno Mop è un ottimo elettrodomestico che oggi su Amazon viene proposto a un prezzo imperdibile: infatti, potrai ridurre ulteriormente il costo di 151 euro applicando un coupon con una semplice spunta. Dunque, alla fine pagherai solo 648 euro. Importo che puoi anche rateizzare senza pagare interessi.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Offre una potente aspirazione da 8.000 Pa per una pulizia profonda. Rimuove facilmente la sporcizia nascosta nei tappeti, compresi i peli di animali domestici, per pavimenti splendenti in una sola passata.

Funzione MopMaster 2.0 che offre pavimenti senza macchie. Con 180 rotazioni al minuto e 1 kg di pressione al suolo, i doppi panni eliminano facilmente le macchie per pavimenti splendenti.

Quando viene rilevato un tappeto, i panni umidi Mop Pad si sollevano automaticamente.

È in grado di identificare oltre 100 oggetti diversi come fili, scarpe e giocattoli, anche di notte.

Non dovrai neppure riempirlo o svuotarlo con continuità: il raccoglitore della polvere viene svuotato nel sacchetto apposito da 2,5 l della stazione, e va sostituito ogni 2 mesi. Mentre il serbatoio dell’acqua pulita da 3 litri consente 2-3 pulizie di ambienti grandi 150 m².

