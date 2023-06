abbandono rischioso, serve un miracolo

L’abbandono di un Labrador Retriever si sarebbe potuto concludere in una tragedia: il cane è stato lasciato legato ai binari del treno.

Legato con il collare ai binari ferrovieri, un cane abbaia disperato. Al passaggio del treno ormai mancano solo pochi minuti. Per il quattro zampe sembra non ci sia più alcuna possibilità di salvezza, quando all’improvviso accade qualcosa di inaspettato. L’incredibile salvataggio del cagnolino abbandonato sui binari del treno è stata raccontata da alcune foto e post condivisi sulla pagina Facebook di un rifugio statunitense, il City of San Antonio Animal Care Services noto con l’acronimo SAACS (account social @City of San Antonio Animal Care Services).

Il salvataggio disperato di un Labrador abbandonato e legato ai binari del treno

I fatti si sono svolti a San Antonio (ufficialmente City of San Antonio), la settima città più popolosa degli Stati Uniti d’America e la seconda città più popolosa del Texas.

«Miracolo sui binari: l’agente che si occupa della salvaguardia degli animali salva Lucky da una tragedia certa». Così inizia il post condiviso sulla pagina Facebook del City of San Antonio Animal Care Services a fine marzo. Alcuni passanti hanno allertato il rifugio Animal Care Services dopo aver notato un cane fermo suo binari ferroviari. L’agente Edwards dell’Animal Care ha risposto alla chiamata e si è subito recato sul posto. Dopo aver individuato il cane, un esemplare di razza Labrador Retriever dal manto chiaro che giaceva disteso sui binari, Edwards si è reso conto che il guinzaglio del quattro zampe non era solo incastrato nei binari, ma era stato legato e fissato con un chiodo per impedire al cucciolo di allontanarsi.

Lucky, così Edwards ha ribattezzato subito il cane trovato, era troppo spaventato per riuscire a fidarsi di un essere umano; per questo ha iniziato ad abbaiare furiosamente quando l’agente ha provato ad avvicinarsi. Sentendo il fischio del treno, Edwards ha capito che doveva agire in fretta; ha pensato così di utilizzare un’asta metallica con la quale è riuscito a tirare il guinzaglio, staccarlo dai binari e trarre in salvo il cane. Il tutto a pochi secondi dall’arrivo del treno. Appena Edwards infatti è riuscito a liberare il quattro zampe, le locomotive sono sfrecciate a tutta velocità accanto all’uomo e al cane. Così si legge sul post condiviso su Facebook: «Sentendo un treno in lontananza, l’agente Edwards si mosse rapidamente e sicuro, aiutando Lucky a uscire dai binari. Prima che potessero tornare al mezzo per il trasporto animali, un treno è arrivato! Non siamo sicuri se il guinzaglio di Lucky ha preso il chiodo mentre passava davanti o se qualcuno lo ha messo in sicurezza… Ma, siamo più che grati a coloro che hanno segnalato questa situazione al 3-1-1 e all’agente per la cura degli animali Edwards per averlo portato in salvo! Grazie!».

L’agente ha cercato poi di tranquillizzare il Labrador, che poco a poco ha acquistato fiducia nell’uomo. Dopo averlo fatto salire sul furgone, Edwards ha portato Lucky alla clinica veterinaria del rifugio. Lo staff del City of San Antonio Animal Care Services ha accolto calorosamente il cane, facendolo in poco tempo sentire a suo agio e tranquillizzandolo. Pochi giorni dopo il salvataggio, il rifugio ha condiviso un post su Facebook per informare che Lucky aveva bisogno di una famiglia ed era pronto per essere adottato. In moltissimi hanno risposto al post desiderosi di offrire un’opportunità al cagnolino salvato. A una settimana dal recupero, Lucky stava così iniziando una nuova vita: una persona, infatti, dopo aver visto i post su Facebook, si è innamorata del cagnolino e ha fissato un appuntamento per vedere e adottare il Labrador. Così si legge sulla pagina social del rifugio: «non appena l’ho incontrato, ho capito che era esattamente il tipo di cane che si sarebbe adattato alla mia famiglia. Era così tranquillo». Lucky, in seguito ribattezzato con il nome di “Duke”, adesso vive tranquillo nella sua nuova casa. Non si sa ancora in quale modo sia arrivato sui binari del treno, ma ora il Labrador ha finalmente una famiglia pronta a donargli tutto l’affetto di cui ha bisogno. (di Elisabetta Guglielmi)