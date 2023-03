Abbandono in vista al GF Vip: “Mi fanno lasciare il gioco se peggioro”

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria è in arrivo un altro abbandono al GF Vip? La presenza di Daniele Dal Moro nella casa di Cinecittà è sempre più appesa ad un filo. Il veneto ha urlato contro Oriana Marzoli dicendo parolacce e anche una parola molto scurrile (uno sfogo molto simile è costato la squalifica a Donnamaria) e ieri ha anche rivelato delle cose molto private di della venezuelana durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Adesso però più che odore di squalifica, per Daniele potrebbe esserci un abbandono per motivi di salute. Dopo giorni di ‘guerra fredda’ ieri sera Oriana si è avvicinata a Daniele e gli ha chiesto se stesse bene. Dal Moro è sbottato e mostrandosi parecchio infastidito ha rivelato che potrebbe uscire dalla casa. Gli autori del GF Vip avrebbero detto al vippone che se starà peggio dovrà lasciare il gioco.

“Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì mi sento male te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta. Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco! Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco. – ha continuato Daniele Dal Moro – Fuori quello che succede è responsabilità solo mia, qui dentro la responsabilità ricade anche su altri. Quindi capisci perché mi hanno detto che se la situazione va avanti mi fanno lasciare il programma”.