Animali

Abbandono di un gatto in Germania: la storia di Mo

Da stranotizie
Abbandono di un gatto in Germania: la storia di Mo

Ibbenbüren, Germania. Una giornata di scuola si conclude con un evento inaspettato e drammatico. Una docente fa una scoperta sorprendente.

Abbandonato davanti alla scuola, un trasportino attira la sua attenzione. Prima di aprirlo, l’insegnante legge il bigliettino attaccato: “Il mio proprietario è morto, i rifugi per animali sono pieni. Non so più cosa fare. Ti prego, perdonami!”. Dentro il trasportino si trova un gatto Persiano di 10 anni di nome Mo.

La nota spiega che, a causa della morte del suo proprietario, non c’era più un posto per Mo, poiché i rifugi erano pieni. L’insegnante contatta immediatamente i volontari di un rifugio locale, che si attivano per accogliere Mo. Nonostante la situazione critica, sono riusciti a trovargli una famiglia temporanea in attesa di una nuova sistemazione.

Quando la storia di Mo è condivisa su Facebook, gli utenti si dividono. Alcuni esprimono empatia per chi ha scritto la lettera, suggerendo che anche lui avesse bisogno di aiuto. Riconoscono che abbandonare Mo in quel momento ha aumentato le possibilità di trovare rapidamente un nuovo padrone. Tuttavia, ci sono anche molti che criticano l’atto di abbandono, accusando il precedente proprietario di comportamento insensibile nei confronti del gatto.

