Abbandono di animali: un problema da combattere insieme

L’abbandono e la rinuncia degli animali domestici rappresentano una problematica costante che affligge molti comuni, incluso lo Spezzino. Questa situazione si manifesta in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante l’estate, come dimostrano i dati raccolti.

Pierandrea Fosella, volontario dell’associazione L’Impronta Volontari Indipendenti, che gestisce il canile municipale di San Venerio, sottolinea l’assenza di un incremento delle rinunce nei mesi estivi. Anzi, tali eventi si distribuiscono lungo tutto l’anno. Fosella evidenzia come molte delle rinunce riguardino cani adottati senza una preparazione adeguata, spesso attraverso le staffette da altre regioni, che non prevedono un inserimento nel nuovo ambiente. Esempi emblematici sono Chico, un cane con un temperamento peculiare, e Samantha, che non si è integrata con il cane già presente nella sua nuova famiglia. Un altro caso citato è quello di Anita, una meticcia siciliana il cui carattere selvaggio ha reso difficile la sua adozione.

In risposta a questa crisi, i comuni stanno adottando misure per contrastare l’abbandono. Il Comune di Sarzana, ad esempio, ha implementato una tariffa di 50 euro per ogni accalappiamento di animali abbandonati. A Follo, sono state previste sanzioni di circa 200 euro per coloro che smarriscono ripetutamente il proprio cane.

Nonostante queste iniziative, Fosella esprime dei dubbi sull’efficacia delle sanzioni economiche, evidenziando che i costi di gestione annuale per un cane possono superare i 2000 euro, rendendo le multe poco significative. L’amministrazione comunale, nel frattempo, continua a puntare su campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione riguardo all’importanza di una responsabilità nei confronti degli animali.