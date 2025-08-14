Abbandono di animali in Italia: un problema estivo grave

L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) lancia un allarme riguardo al triste fenomeno dell’abbandono di animali domestici, che si verifica ogni estate con numeri preoccupanti. Nel luglio di quest’anno, più di 3.000 cani e 4.300 gatti sono stati abbandonati in Italia e successivamente recuperati grazie all’intervento di cittadini e volontari. Molti di questi animali sono stati trovati in gravi condizioni e necessitano di rifugio e cure veterinarie.

Giusy D’Angelo, esperta cinofila e vicepresidente dell’Enpa, sottolinea che il problema dell’abbandono persiste ogni anno. Anche se le videocamere nelle città possono scoraggiare alcuni abbandoni, molti trasgressori tendono a lasciare gli animali in zone isolate. D’Angelo evidenzia inoltre che non si tratta sempre di abbandoni intenzionali: in alcune pensioni per animali, a causa della sovrappopolazione, gli animali possono essere persi.

La legge italiana tratta l’abbandono come un reato grave, con sanzioni penali. Chi assiste a un abbandono è invitato a denunciare l’accaduto, fornendo informazioni utili in merito al veicolo coinvolto. È importante notare che non tutti gli animali vaganti sono stati abbandonati; alcuni potrebbero semplicemente essersi smarriti. Prima di intervenire, è consigliabile verificare se un gatto appartiene a una colonia felina protetta e, in caso di ritrovamento, contattare le autorità competenti.

Per contrastare il fenomeno, l’Enpa ha avviato una campagna di sensibilizzazione con il messaggio: “L’animale non è un oggetto: abbandonarlo è un crimine, adottarlo è una responsabilità. L’amore non va in vacanza.”