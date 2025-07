Abbandono di animali in Italia: i dati allarmanti dell’Enpa

Negli ultimi anni, la relazione tra le persone e i loro animali domestici è diventata sempre più significativa, con molti che considerano i propri animali come parte integrante della famiglia. Tuttavia, i dati forniti dall’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (Enpa) mettono in luce una realtà preoccupante: l’abbandono di animali continua a essere un fenomeno diffuso.

Nel solo mese di giugno, l’Enpa ha salvato circa 6.300 animali, tra cui cani e gatti abbandonati in situazioni drammatiche: spesso trovati legati in luoghi isolati o lasciati sotto il sole. Un caso emblematico è quello di Milo, un pitbull salvato da un passante dopo essere stato abbandonato in aperta campagna. I dati rivelano che sono stati recuperati 2.550 cani, di cui 753 senza microchip, a fronte dell’obbligo legale di registrazione. Inoltre, 175 cani sono stati sequestrati per maltrattamenti, e 3.750 gatti, molti dei quali cuccioli e in cattive condizioni, sono stati soccorsi.

La situazione è particolarmente critica nel Sud Italia: in Puglia si recupera in media un cane al giorno, mentre in Calabria la media sale a tre. A Manfredonia, in un solo giorno, sono state salvate 14 cucciolate.

Oltre ai cani, la gestione delle colonie feline si sta rivelando problematica, con un aumento delle colonie non controllate e volontari che devono far fronte a questa realtà. Carla Rocchi, presidente dell’Enpa, sottolinea l’importanza delle sterilizzazioni e avverte che nutrire gatti all’aperto senza un piano di controllo non basta. L’abbandono, camuffato da rilascio, è un atto inaccettabile e necessita di un profondo cambiamento culturale.