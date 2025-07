Abbandono degli animali: una vergogna da fermare ora

L’abbandono degli animali domestici rappresenta un problema serio e crescente in Italia, specialmente durante la stagione estiva. I dati recenti evidenziano un fenomeno allarmante che coinvolge principalmente cani e gatti.

Nel giugno 2025, l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha effettuato oltre 6.300 interventi di salvataggio, recuperando 2.550 cani, di cui 753 senza microchip, e assistendo circa 3.750 gatti, tra cui 1.750 cuccioli abbandonati o feriti. Le regioni del Sud, come Puglia e Calabria, registrano i numeri più elevati, con un salvataggio di tre cani al giorno in alcune aree. Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 130.000 animali domestici, con una media di 384 esemplari al giorno.

Dal 1° luglio 2025, la legislazione italiana ha inasprito le pene per l’abbandono e i maltrattamenti degli animali. L’uccisione di un animale può comportare fino a tre anni di carcere e multe fino a 30.000 euro, mentre i maltrattamenti sono puniti con pene dai sei mesi ai due anni. È ora vietato tenere i cani alla catena e sono state rafforzate le tutele per gli animali sequestrati.

Il problema dell’abbandono degli animali contribuisce anche a rischi per la salute pubblica e la sicurezza, con circa 600.000 cani e oltre 2,5 milioni di gatti randagi che circolano nelle strade italiane. Le strutture di accoglienza sono spesso insufficienti e mal gestite, e le campagne di sterilizzazione rimangono inadeguate.

La campagna nazionale Enpa 2025, con il motto “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”, mira a far riflettere e a sottolineare che un animale non è un oggetto da scartare.