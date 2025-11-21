Abbandono animali a Padova

Un uomo è stato denunciato formalmente per abbandono di animali dopo che la moglie, una donna di quarant’anni di origini ungheresi, è stata arrestata dai carabinieri in una clinica veterinaria. La donna era ricercata con un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Budapest per reati fiscali.

La coppia si era trasferita in un B&B del centro storico di Padova, dove avevano dichiarato di avere un cane e un gatto, ma in realtà avevano undici animali domestici, tra cui quattro cani, sei gatti e un coniglio. Dopo l’arresto della donna, il marito è scomparso, lasciando gli animali soli nel B&B.

La donna è attualmente reclusa nel carcere femminile di Montorio, e la custodia degli animali sarebbe dovuta ricadere sul marito, che però è latitante. Gli animali sono stati affidati al centro veterinario dell’USL, ma la struttura non è attrezzata per ospitarli a lungo termine. Un’eventuale affido o adozione potrebbe avvenire solo dopo la rinuncia alla proprietà da parte della donna in carcere.

Inoltre, è stato trovato un’urna cineraria contenente i resti della madre della donna, che era stata dimenticata in un’anta del B&B. Al momento, non si sa che fare dell’urna. La polizia locale e i carabinieri stanno indagando sulla scomparsa del marito e sulla situazione degli animali.