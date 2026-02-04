13 C
Roma
mercoledì – 4 Febbraio 2026
Animali

Abbandoni di animali in Italia, un problema che cresce ogni anno

Da stranotizie
Rolly è stato trovato legato a un palo in una strada di Genova il 1° gennaio, abbandonato dal suo proprietario. La sua identificazione tramite microchip ha permesso di denunciare il suo ex padrone. Purtroppo, Rolly non è un caso isolato; nei primi giorni di gennaio sono state segnalate numerose storie simili di animali abbandonati. Una cagnolina è stata lasciata con una copertina a un cestino dei rifiuti a San Severo, due gatti e un cucciolo di cane sono stati lasciati in un B&B a Reggio Calabria e cinque cuccioli sono stati trovati in una gabbia al freddo lungo la Statale del Brennero. Questo fenomeno è una piaga sociale: ogni anno migliaia di animali domestici vengono abbandonati o portati nei rifugi, dove molti trascorrono tutta la vita in un box.

Secondo il “Rapporto Italia 2025” di Eurispes, il 40,5% degli italiani possiede almeno un animale domestico. Nonostante una crescente sensibilità verso la questione, si stimano tra i 50.000 e gli 80.000 abbandoni all’anno di cani e gatti. Negli ultimi mesi, i rifugi hanno registrato un aumento delle cessioni, passando da tre a tre cessioni al giorno.

La crisi economica influisce sulla relazione tra italiani e animali: il 23% degli intervistati ha dichiarato di aver rinunciato a prendervi cura di un animale a causa delle difficoltà economiche. La spesa media per mantenere un animale domestico è aumentata, e molti proprietari rinunciano a visite veterinarie per motivi economici.

Il problema principale però è la mancanza di consapevolezza riguardo la responsabilità verso gli animali. Solo il 5% degli abbandoni è dovuto a difficoltà economiche; la maggior parte dei casi deriva da una fragile società che non è in grado di affrontare le sfide legate alla cura degli animali. Riconoscere gli animali come esseri senzienti è fondamentale per evitare abbandoni e maltrattamenti.

