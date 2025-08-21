Abbandoni animali a Treviso: il dramma continua in agosto

Ad agosto si registra un incremento degli abbandoni di animali, un problema preoccupante per molte comunità. Recentemente, gli operatori di Contarina hanno recuperato un cucciolo di gatto, soprannominato “Conty”, abbandonato nella spazzatura a Resana. Il miciotto era in condizioni critiche, con un’infezione agli occhi e molto magro. Attualmente, è sotto la cura di un veterinario e dell’Enpa.

Purtroppo, “Conty” è solo uno dei molti animali abbandonati in provincia di Treviso. Nonostante leggi più severe puniscano chi abbandona o maltratta gli animali, i dati mostrano un triste aumento dei casi. Quest’anno, si stima che circa un migliaio di animali siano stati lasciati per strada, con un picco evidente nel mese di agosto, spesso a causa delle vacanze estive. Molti animali abbandonati non sono microchippati, il che rende difficile il loro recupero da parte dei proprietari.

Il Canile Sanitario di Ponzano ha notato un aumento, soprattutto tra i cani privi di microchip. Questi animali, una volta allontanatisi per paura di temporali o fuochi d’artificio, non possono tornare a casa se non vengono reclamati. Le sterilizzazioni, parte della soluzione a questo problema, sono spesso trascurate dai proprietari.

Le campagne di sensibilizzazione promosse dalle autorità locali sulla responsabilità del possesso di animali e sull’importanza delle sterilizzazioni non sembrano avere un impatto sufficiente. Abbandoni di cucciolate intere e anche di cani anziani sono frequenti. L’urgenza di affrontare questa problematica rimane alta.