Abbandonato sul balcone senza cibo ne acqua il cane stava malissimo

Il cane abbandonato sul balcone dai suo proprietari senza cibo ne acqua rischia la vita era sotto il sole cocente

Stava per trasformarsi in tragedia la storia di un povero cagnolino che era stato lasciato sotto il sole cocente su un balcone senza cibo ne acqua.

Cucciolo sul balcone l’intervento dei vigili del fuoco è provvidenziale

Terrassa provincia di Barcellona le temperature avaveno superato i 37 gradi e alcuni abitanti hanno notato una scena agghiacciante che ha lasciato tutti sconvolti

Un cane era infatti rinchiuso su un piccolo balcone al terzo piano di un palazzo, il cane era visibilmente stressato e dalla situazione e molto agitato il cucciolo era sconvolto e sul punto di lanciarsi dal balcone .

Immediatamente i passanti hanno contattato le forze dell’ordine sul luogo in pochi minuti sono intervenuti la Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco della Generalitat è il loro arrivo ha fatto si che si potesse evitare il peggio.

Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno fatto una scoperta inquietante il povero cane era rinchiuso fuori senza cibo né acqua da almeno tre giorni, e presentava chiari sintomi di malnutrizione. Il cucciolo era infatti angosciato e sofferente.

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine il cane è stato portato in salvo e successivamente affidato al Centro Cura Animali Domestici (CAAD) dove riceverà le cure e l’attenzione necessarie.

La Polizia Locale dopo aver trovato il cane in quella deplorevole situazione ha disposto il sequestro preventivo dell’animale e ha denunciato il proprietario.

L’episodio agghiacciante di Terrassa è nuovamente la testimonianza che moltissimi animali ogni giorno vengono ignorati e maltrattati chiunque adotti un animali dovrebbe farsi carico delle proprie responsabilità e soprattutto non dovrebbero assolutamente trattare gli animali come oggetti inanimati. Questo episodio mette ancora una volta in luce quanto la legge dovrebbe essere più severa nei confronti di chi maltratta gli animali