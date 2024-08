Abbandonato sui binari con i suo cuccioli era disperata ma ha fatto di tutto per salvarli

Nei pressi di un desolato binario ferroviario, quella che si è manifestata sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti è stata una scena straziante una cagnolina, affranta e disperata, cercava in ogni modo di proteggere i suoi piccoli indifesi.

Emma una giovane mamma era stata abbandonata insieme ai suoi cuccioli nei pressi di un binario ferroviario, lei e i suoi cucciolotti erano stati lasciati a combattere per la sopravvivenza in una situazione di estremamente precarietà.

I Suoi piccoli erano stati ammassati in uno scatolone e piangevano ininterrottamente per la disperazione, i cucciolotti erano affamati e come se la situazione non fosse già abbastanza grave tutto il loro mando era infestati da parassiti, oltretutto i piccoli sentivano la mancanza della loro mamma che per garantire la loro sopravvivenza si allontanava spesso alla ricerca di cibo per il suo e per il loro sostentamento

La lotta per la sopravvivenza dopo il salvataggio

L’intervento dei soccorritori è stato provvidenziale, gli addetti al soccorso degli animali erano stati contattati da un passante che notando la situazione struggente non ha potuto fare altro che contattare le autorità e far si che i piccoli venissero affidati alle cure di medici competenti.

Emma e i suoi cuccioli erano in condizioni disperate, i piccoli non solo erano estremamente malnutrite emaciati ma la loro pelle era priva di pelo in diverse zone lasciando delle chiazze completamente glabre a forza del contino grattarsi a causa delle zecche e delle pulci.

Emma la mamma disperata era impaurita ma ha capito immediatamente che i soccorritori erano l’unica speranza per la salvezza dei suoi piccoli, una volta arrivati nella clinica veterinaria il team veterinario ha subito iniziato a lavorare per stabilizzare le condizioni critiche dei cuccioli.

Ogni minimo sforzo del personale si è concentrato sul salvare la vita dei cuccioli la loro mamma nonostante il suo stato di estrema magrezza e debolezza, ha dimostrato una forza straordinaria, mammina disperata per le condizioni dei suoi piccoli guardava i soccorritori con occhi tristi ma pieni di speranza molto probabilmente consapevole che il destino dei suoi piccoli dipendeva interamente dalle loro azioni .

La situazione era estremamente drammatica, i cuccioli erano in condizioni gravissime e nonostante l’impegno incessante dei veterinari, due di loro non ce l’hanno fatta.

Emma nonostante la sua grave perdita gradualmente, ha iniziato a riprendersi grazie alle cure amorevoli dei veterinari, una volta usciti dal pericolo imminente sono stati tutti trasferiti in un rifugio in attesa di essere adottati e di trovare una casa per sempre dove possano dimenticare l’estrema sofferenza e la crudeltà subita