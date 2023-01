Abbandonato senza unghie e senza denti per strada: ritrovato così foto

La storia del cagnolino di 14 anni Clarence: la sua famiglia lo ha ritrovato dopo sei mesi abbandonato in strada in condizioni terribili.

Come ci si sentirebbe se si passassero sei mesi lontani dal proprio amico a quattro zampe? Soprattutto come ci si sentirebbe ritrovandolo abbandonato in strada in condizioni pietose senza sapere chi lo ha ridotto così e senza sapere dove è stato per tutto quel tempo? Una donna, Maddalena Bacchetti, ha provato a rispondere a queste domande pubblicando un post su Facebook nel quale ha raccontato la storia del suo amato cagnolino di 14 anni Clarence, una storia a lieto fine anche se molto triste e dai contorni indefiniti. Il messaggio condiviso sulla pagina personale della donna (@Maddalena Bacchetti) e postato successivamente sul gruppo della Val di Ledro (@Sei della Val di Ledro se…) è stato accompagnato da alcune immagini che testimoniano le condizioni in cui versava il povero Clarence quando è stato ritrovato.

Il ritrovamento del cagnolino Clarence abbandonato in strada: la sua famiglia si è riunita a lui dopo sei mesi

Lo scorso 5 luglio 2022, verso le 9 del mattino, Maddalena ha visto per l’ultima volta il cagnolino che ha vissuto con lei per oltre 14 anni a Molina di Ledro (in provincia di Trento). La donna si è distratta per un attimo e ha perso di vista il quattro zampe. L’intera famiglia ha cercato Clarence per diverso tempo, ma del cagnetto si erano completamente perse le tracce. Per sei lunghissimi mesi non ha avuta alcuna notizia, fino allo scorso lunedì 23 gennaio.

Il 23 gennaio la famiglia di Maddalena ha ricevuto infatti una telefonata di una donna, Alice Saetta, che aveva trovato in strada il cagnolino e dal microchip era risalita ai suoi proprietari. Tra la gioia, l’incredulità e la commozione generale, Clarence è stato riportato a casa la sera stessa. Le condizioni in cui versava il quattro zampe erano però preoccupanti: denutrito, spaventato, senza più le unghie e con i denti rovinati, ricoperto da matasse di pelo sporco, Clarence era quasi irriconoscibile.

Maddalena si è subito presa cura di lui, lo ha lavato, gli ha tagliato il pelo e lo ha coccolato. L’anziano cagnetto è stato portato poi il giorno dopo dal veterinario. La donna su Facebook ha espresso tutta la sua rabbia per le condizioni in cui il povero Clarence è stato tenuto: «sei mesi, sei lunghissimi mesi senza il mio cane. E oggi, dopo la chiamata di Alice Alix Saetta lo abbiamo ritrovato. Era per strada che cercava di tornare a casa, non è scappato è stato preso e tenuto da qualche parte perché in sei mesi starebbe morto di fame […] dico a chi lo ha preso: bastava andare da un veterinario e dire che lo avevano trovato, lui ha un chip e ci avrebbero chiamati, ma se ve lo siete tenuti perché lo avete ridotto così????». Maddalena, allo stesso tempo, non può nascondere la gioia per il ritrovamento e l’immensa felicità di tutta la famiglia: «è con noi da 14 anni, ha visto nascere i miei figli e non sapere che fine avesse fatto era un grande dolore per noi». Adesso Clarence si sta piano piano riprendendo, felice di poter trascorrere la vecchiaia nella sua casa insieme alla sua amata famiglia. (di Elisabetta Guglielmi)