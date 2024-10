Abbandonato in una cassa con un messaggio: è assurdo che sia finita così

Trovarsi di fronte a un animale abbandonato suscita sempre forte indignazione e tristezza, soprattutto quando si tratta di un cucciolo in condizioni disastrose. Recentemente, a New Bern, Carolina del Nord, un uomo ha trovato un cucciolo di dodici settimane rinchiuso in una piccola gabbia nei pressi di un parcheggio. La gabbia era priva di acqua, ma il proprietario aveva lasciato un sacchetto di cibo e un messaggio. Il biglietto, straziante, esprimeva la richiesta di aiuto, ma non cancellava il fatto che il cucciolo era stato abbandonato. Il messaggio diceva: “Vi prego aiutatelo”, mostrando la disperazione del vecchio proprietario, che però ha comunque lasciato il cane in una situazione drammatica.

Una volta trovato, il New Bern Animal Control è stato subito contattato e i volontari, giunti sul luogo, sono rimasti sconvolti nel vedere il cucciolo magrissimo, in condizioni critiche. Abbandonare un animale non è mai una soluzione, e sebbene il biglietto suggerisse un certo rimorso da parte del proprietario, il fatto rimane che il cane era stato lasciato a se stesso, senza possibilità di cercare acqua o cibo. La decisione di abbandonarlo in una gabbia chiusa in un luogo isolato ha sollevato interrogativi sulle motivazioni e sulle alternative disponibili prima di compiere un gesto così estremo.

Dopo il salvataggio, il cucciolo è stato trasferito al Craven-Pamlico Animal Services, un rifugio specializzato in animali abbandonati e maltrattati. Si spera che trovi presto una famiglia che lo accetti. Attualmente, i volontari e i veterinari si stanno occupando di lui, underlining how quick actions and community cooperation can provide a safety net for animals in distress. Abbandonare gli animali, come sottolineato, non è mai una soluzione. Nel caso in cui qualcuno non possa più prendersi cura del proprio animale, è preferibile contattare associazioni che possano offrire supporto, evitando situazioni potenzialmente pericolose sia per gli animali che per le persone.