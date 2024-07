Abbandonato in spiaggia diventa il loro guardiano la storia incredibile del cane e delle tartarughe

Ancora una volta la natura è sembrata in grado di insegnarci molto tramite una storia arrivata direttamente dal villaggio di Miramar, in Messico.

Il protagonista in questione è Solovino, uno dei tanti cani abbandonati che popolano lo stato ma con una peculiarità davvero particolare. Dopo l’abbandono lungo una spiaggia del luogo, infatti, Solovino non si è disperato e vagando su e giù per la costa in cerca di carezze e cibo ha riversato la sua straordinaria empatia verso altri animali tipici del luogo, le tartarughe marine. Quello che è successo dopo ha davvero dell’incredibile, tanto che il cane è diventato non solo una vera star, ma anche una figura ufficiale in grado di cambiare la situazione di questi animali in pericolo in modo netto.

Dell’abbandono alla dedizione per la salvaguardia delle tartarughe marine: Solovino è unico al mondo!

La lotta per la salvaguardia delle tartarughe marine, sempre più a rischio a causa della distruzione dei luoghi di nidificazione, del traffico Marino e dell’inquinamento è portata avanti ormai da anni ma mai è stato un cane a far valere i diritti di questi animali. Dalle spiagge di Miramar è arrivata invece l’incredibile storia di Solovino, un meticcio abbandonato senza remore dalla sua famiglia che adesso è divenuto membro onorario della comunità.

Dopo essersi trovato solo il cane ha infatti sviluppato un benevolo interesse per le tartarughe marine, in molti lo hanno visto sdraiato silenziosamente vicino a loro, osservando mentre depongono le uova senza disturbare e con la sua presenza intimorire anche eventuali predatori, ma non solo.

L’amore per Solovino verso le tartarughe non finisce qui, in molti sanno come il momento più delicato della vita di questi animali sia proprio la schiusa, un momento in cui la corsa verso il mare diventa per molte l’ora della fine, pregate da animali di ogni tipo. Con la presenza di Solovino in spiaggia tutto questo non viene però permesso, il cane segue passo passo ogni nascita e non permette ai predatori di avvicinarsi ai piccoli accompagnandoli nella loro prima corsa verso il mare finché anche l’ultimo non ha trovato l’acqua.

Una storia commovente che non è passata inosservata, è così che Solovino è divenuto una vera leggenda che viene accudita dai locali in maniera amorevole mentre porta avanti con dedizione la sua passione. Un vero esempio di altruismo e solidarietà, nonostante questo amore a lui non sia stato concesso dalla sua famiglia, una cosa che rende ancor più straordinario questo pelosetto e che non può che far riflettere tutti su quanto possiamo avere da imparare da questi stupendi animali.