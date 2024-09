Abbandonato il cane in strada, dopo mesi arriva la condanna per la donna

Dopo mesi di indagini legate ai maltrattamenti e all’abbandono di un cane, è stata emessa una condanna per la donna responsabile di questi crimini. Questa triste vicenda ha avuto come protagonista un Bulldog francese di nome Charlie, il cui rapimento e successiva morte hanno suscitato grande indignazione e sono stati ampiamente riportati dai media locali, tra cui WFSB, un’emittente del Connecticut.

Il caso risale a quasi un anno fa, quando Charlie, un cagnolino di razza, è stato trovato abbandonato sul ciglio di una strada a Norwichtown. Le indagini che ne sono seguite hanno portato all’accusa di crudeltà sugli animali nei confronti di Josephine Ragland, la donna che avrebbe dovuto occuparsi di lui. Dal racconto di Bart Hanson, il proprietario di Charlie, la tragedia è iniziata il 1° settembre 2023, quando il cane è stato lasciato alla cura della Ragland per una settimana. Tuttavia, al posto delle dovute attenzioni, il cane è stato rapito e, successivamente, abbandonato.

Le accuse formulano che Charlie sia morto per un colpo di calore, una condizione pericolosa in cui la mancanza di ossigeno e di circolazione dell’aria ha causato il suo decesso. Secondo la polizia, Ragland non avrebbe fornito né acqua né cibo al cane, tenendolo chiuso in una scatola all’interno della sua auto, circostanza che può rivelarsi fatale. Le problematiche respiratorie legate alla razza brachicefala di Charlie hanno reso la situazione ancora più critica.

Parallelamente, Jacqueline Witt, madre di Ragland, è accusata di reati minori di crudeltà sugli animali e di manomissione delle prove. La loro prima apparizione in tribunale è prevista per il 19 settembre, con un processo che si svolgerà nel novembre successivo.

La tragica storia di Charlie sottolinea la necessità di attenzione per i diritti degli animali e la condanna della crudeltà che spesso subiscono. L’indignazione pubblica e le sanzioni legali possono rappresentare un passo fondamentale per prevenire futuri abusi e manifestare solidarietà verso gli animali vulnerabili.